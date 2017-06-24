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TEM OTOYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU


TEM OTOYOLUNDA BAYRAM YOĞUNLUĞU
Tarih : 24 Haziran 2017, 10:35
Puan Ver : Tem Otoyolunda Bayram Yoğunluğu(10/10)11


Ramazan Bayramı tatili için yola çıkan vatandaşlar, TEM otoyolunun Bolu kesiminde araç kuyruğuna neden oldu. İstanbul'da ise dün öğle saatlerinden itibaren başlayan bayram trafiği yoğunluğu sahur vaktine kadar devam etti. İBB trafik yoğunluk haritasına göre saat 09.00 itibariyle de yoğunluk yüzde 4 seviyesine kadar düştü.



Ramazan Bayramı tatili için İstanbul'dan sabah saatlerinden itibaren  yola çıkanlar, TEM otoyolunun Ankara yönü Bolu Dağı Tüneli kesimi ve Kuruçay  mevkisi ile Gerede Karadeniz bağlantı yolunda yoğunluk oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle güzergahta zaman zaman hasarlı ve yaralamalı trafik  kazaları meydana geliyor.

Bolu Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güzergahlarda aldığı ek tedbirlerle  ulaşımın durmaması için aralıksız çalışıyor. Otoyolun belirli kesimlerinde de Bolu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı  ekipler tarafından radarlı hız kontrolü uygulanıyor. Karayolları ekipleri ise Bolu Dağı Tüneli güzergahını bölgede bulunan  87 kamera ile Tünel Kontrol Merkezi'nden takip ediyor. Trafik ekipleri sürücülerden, aşırı hız, yakın takip, hatalı sollama  yapmamalarını ve araçlarında aşırı yük taşımamalarını istedi.   Emniyet kemerinin önemine de değinen ekipler, kemerin araçta  bulananları hayata bağladığını kaydetti.



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Tem  Otoyolunda  Bayram  Yoğunluğu    haber

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