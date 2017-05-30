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TEM GİŞESİNE AYNI ANDA GİREN TIR İLE OTOMOBİL SIKIŞTI


TEM GİŞESİNE AYNI ANDA GİREN TIR İLE OTOMOBİL SIKIŞTI
Tarih : 30 Mayıs 2017, 10:45
Puan Ver : Tem Gişesine Aynı Anda Giren Tır İle Otomobil Sıkıştı(7/10)4


Akşam saatlerinde meydana gelen kazada Düzce'den İstanbul istikametine giden Nevin Öztürk, 34 YJ 260 plakalı Otomobiliyle bir anlık dalgınlıkla önce HGS gişesine yöneldi. Öztürk, yanlış gişede olduğunu fark edince son anda yandaki OGS gişesinden geçmeye çalıştı. Otomobil, bu sırada gişeden geçmekte olan HASAN Çalayran yönetimindeki 06 DH 0616 plakalı TIR ile birlikte gişeye girdi. Öztürkün kullandığı otomobil, TIR ile gişelerdeki bariyerlerin arasına sıkışıp kaldı. Ölen yada yaralanan olmadığı kazada Öztürk, diğer sürücülerin yardımıyla otombilden çıkartıldı. Otomobil, çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı.



Kamyon sürücüsü Hasan Çalayran otomobili fark edince kornaya bastığını anlatarak, "Frene basayım dedim ancak bu kez önüme alacaktım ve TIRın altına girecekti. Önüme alınca bu kurtulamazdı. Sola doğru kaçmaya çalıştım ancak aynadan baktığımda sıkışmıştı. Çadırın başından itibaren araca girdi. İnat değil. Bilmemezlik ve acemilik." dedi. Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



 



kaynak:milliyet






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