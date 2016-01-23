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TEM ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILIYOR


TEM ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILIYOR
Tarih : 23 Ocak 2016, 08:59
Puan Ver : Tem Çift Yönlü Trafiğe Kapatılıyor(9/10)10


TEM Otoyolu'nun, üzerinden geçen havai hattın  Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ) tarafından yenilemesi çalışması nedeniyle bu gün aralıklarla çift yönlü trafiğe kapatılacağı bildirildi. Sakarya Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Akyazı Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasındaki TEM Otoyolu üzerinden geçen havai hatta  SEDAŞ tarafından yenileme çalışması yapılacağı belirtildi.

Çalışmaların, trafiğin aralıklıklarla kesilerek yapılacağı kaydedilen açıklamada, "Çalışmalar 23 Ocak Cumartesi günü saat 07.00-09.00 saatleri arasında, 20'şer dakika aralıklı tamamlanacaktır. Söz konusu çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet önlemleri SEDAŞ tarafından alınacak ve trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.








Etiketler: Tem  Çift  Yönlü  Trafiğe  Kapatılıyor    haber

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