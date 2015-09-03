

TEM Otoyolu'nun İzmit- Sapanca arasındaki Maşukiye mevkiinde tanker ve 2 TIR'ın karıştığı zincirleme kazadan sonra yanan araçlar, trafiğin kilitlenmesine neden oldu. Kazada ölen yada yaralanan olmazken, her iki yönde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.







Kaza saat 23.50 sıralarında TEM Otoyolu'nun İzmit- Sapanca arasındaki Kartepe İlçesi'ne bağlı Maşukiye mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten Ankara istikametine giden ve sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen tanker ile plastik eşya ve beyaz eşya yüklü 2 TIR, belirlenemeyen nedenle çarpıştı. Meydana gelen zincirleme kazadan sonra her iki TIR alev alarak yanmaya başladı.