Nintendo Switch için resmi olarak duyurulmayan Telltale oyunları, bazı satıcıların listelemesiyle açığa çıktı.



Batmanve Guardians of the Galaxy'nin Telltaleoyunları NintendoSwitchiçin gelebilir. Nintendo ya da Telltale'den resmi açıklama gelmedi ancak Telltaleoyunları, bazı satış kanallarınca listelendi.



Birden fazla satış kanalı Telltale'nin Batman ve Guardians of the Galaxy serilerinin Switch versiyonlarını listeledi. İngiliz 365gamesve Rus GameBuymağazaları oyunların fiziksel versiyonlarını listerken, Amerikan Neweggde Guardians of the Galaxy için ürün sayfasına sahip. Bu sızıntı Switch sahiplerini sevindirebilecek bir haber ancak resmi olmadığı için doğru çıkmama ihtimali de bulunuyor.



Marvel serilerinin Telltaleversiyonları geçtiğimiz yıl konsollar, PCve mobil cihazlar için duyurulmuştu. Ancak Switchiçin bir detay verilmemişti. Geliştiricinin Batman oyunu ise geçen yıl yayınlanmıştı. İlk bölümü sevilse de takip eden ikinci ve üçüncü bölümler benzer başarıyı yakalayamamıştı.



Bu arada Telltale, GuardiansoftheGalaxyve WalkingDead'in3. sezonu üzerinde çalışıyor. Bir önceki haberimizde SouthPark'ınson oyununun Switch'e gelmeyeceğini açıklamıştık.



