

Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Inter'de kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcusu Alex Telles için Porto kulübü ile görüşmeler sürüyor.







Sarı-kırmızılılar, Portekiz kulübünden Telles'in bonservisi için 8 milyon euro talep etti. İlk olarak 5 milyon euro öneren Porto, rakamı 6.5 milyona kadar çıkardı ve bir dönem Bursaspor'da forma giyen Josue'yi önerdi. Geçtiğimiz sezon Braga'da kiralık olarak forma giyen Josue'nin de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.







Galatasaray Josue'nin yanı sıra 7 milyon euro bonservis bedeli talep ederken, Telles'in sonraki satışından istenen pay için de pazarlıklar devam ediyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Telles'in Porto'dan başka bir kulübe olası satışından %15 pay isterken, Portekiz temsilcisi bu payı %10'da tutmak amacında.







Porto kulübüyle ilerleyen günlerde yeniden masaya oturmayı planlayan Galatasaray, Telles'in satışı sayesinde transfer için bütçe yaratmak istiyor.







Bruma PSV'nin radarında







Galatasaray'ın geçtiğimiz yıl Real Sociedad'a kiraladığı Bruma konusunda da PSV'nin ısrarı sürüyor. Hollanda ekibi, Bruma için bonuslar ile birlikte 5 milyon euro önerdi. Ancak sarı-kırmızılılar, başarı bonuslarına sıcak bakmadığı için bu fiyatı kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Bunun üzerine düşünmek için süre isteyen PSV, Galatasaray'ın kapısını yeni bir teklifle çalmaya hazırlanıyor.







Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink ise genç yıldızın önümüzdeki sezon takımda kalması yönünde görüş belirtti. Sarı-kırmızılı yönetim, PSV'den gelecek teklife göre hareket edip Bruma hakkında son kararını verecek.