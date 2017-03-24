Ülkemizdeki pek çok telekom operatörünün dahil olduğu TELKODER , bugün yaptığı basın açıklamasıyla önemli bir noktaya dikkat çekmek isterken rapordaki ayrıntıyı gözünden kaçırdı. Diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Ülkemizdeki pek çok telekom operatörünün dahil olduğu TELKODER , bugün yaptığı basın açıklamasıyla önemli bir noktaya dikkat çekmek isterken rapordaki ayrıntıyı gözünden kaçırdı. Diğer detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Turkcell, Vodafone, Turk.net ve D-Smart'ın da üyeleri arasında bulunduğu.Serbest Telekomünikasyon İşletmecileri Derneği,ülkemizdeki internetin sorunlarına çözüm bulmak için yıllardır çalışmalar yürütmekte. Pek çok farklı sorunun gün yüzüne çıkmasını sağlayan dernek, aynı zamanda.Ortak Altyapı Şirketi'nin kurulmasına öncülük etmişti.



Ortak Altyapı Şirketi ile birlikte ülkemizdeki tüm telekom operatörlerini tek bir çatı altında toplayamayı amaçlayan dernek, bu amacında büyük oranda başarılı olmuştu. Turkcell, Turksat ve Vodafone,Ortak Altyapı Şirketi ile birlikte.Tüm Ülkeye fiber interneti tek bir altyapı üzerinden götürmek için anlaşmış ve çalışmalara başlamıştı.



‘4 Mbit ve Üstü' İfadesini ‘4 Mbit' Olarak Kabul Ettiler



TELKODER tarafından yapılan basın açıklamasında önemli bir sorunun altı çizildi fakat bir detayında gözden kaçırıldığını belirtmeliyiz.‘Türkiye'nin %78'i Neden 4 Megabit Hıza Mahkum?'başlığıyla yapılan açıklamada, dünyaca ünlü araştırma kuruluşu Akamai'nin verilerinden bahsediliyor. Akamai tarafından yayınlanan verilerden birisinin yanlış yorumlanması üzerine ortaya farklı bir anlam çıkmış durumda.



Akamai, detaylı raporunun bir bölümünde ülkeleri internet hızlarına göre kıyaslıyor. Kıyaslama kriteri olarak ise 4 Mbit internethızı seçilmiş. Raporda ülkelerin 4 Mbit ve üzerinde internet hızına sahip olan kullanıcıları yüzdelik dilim olarak belirtilmiş ve ülkemiz için de %78'lik bir oran verilmiş. 4 Mbit ve üzerinde hızla internete bağlanan herkesin dahil edildiği %78'lik dilim içerisinde,4 Mbit hızasahip kullanıcılar da bulunuyor. 100 Mbit hızasahip olanlar da. TELKODER ise belirtilen %78'lik kullanıcı kesiminin tamamının 4 Mbit hızında internete bağlandığını varsayarak, ‘Türkiye'deki fiber internet kullanıcılarının %78'lik büyük çoğunluğu 4 megabit gibi bir hıza sahip' ifadesini kullandı.



Akamai tarafından ülkemizdeki kullanıcıların %78'lik kısmının internete 4 Mbit ve üstühızlarla girdiği açıklanmışken, TELKODER'in rakamları farklı ifade etmesinin gözden kaçan bir hata olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizin internet bağlantsının iyileştirilmesinde kendisine önemli bir rol biçmiş olan.TELKODER‘in diğer söylemlerine destek oluşturduğu için böyle bir açıklamada bulunmasına şaşırdık. Haberimizle ilgili bir gelime olursa sizlere buradan paylaşım yapacağız.



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