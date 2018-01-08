TELİF HAKKI UYGULAMALARI ARTIK E-DEVLET'TEN YAPILABİLECEK
Telif hakkı uygulamalarında yeni dönem başladı. Sertifika, yapımcı belgesi ve isteğe bağlı kayıt tescil işlemleri, artık e-devlet üzerinden yapılabilecek.
Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların, telif hakları genel müdürlüğünün birçok hizmetini, e-Devlet üzerinden alabileceği vurgulandı.
POSTA MASRAFLARI AZALACAK
Açıklamada,, "İsteğe bağlı kayıt tescil işlemiyle tescili gerçekleştirilen esere ilişkin dijital belgeler, zaman damgası ile işaretlenecek ve tescil tarihi itibarıyla, sisteme yüklendiği bilgisi hukuki olarak ispatlanabilecek." denildi.
Uygulama ile, kağıt ve posta masraflarının azalması ve zamandan tasarruf edilmesi hedefleniyor.
Kaynak: haberinburada
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