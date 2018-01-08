Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, vatandaşların, telif hakları genel müdürlüğünün birçok hizmetini, e-Devlet üzerinden alabileceği vurgulandı.

POSTA MASRAFLARI AZALACAK

Açıklamada,, "İsteğe bağlı kayıt tescil işlemiyle tescili gerçekleştirilen esere ilişkin dijital belgeler, zaman damgası ile işaretlenecek ve tescil tarihi itibarıyla, sisteme yüklendiği bilgisi hukuki olarak ispatlanabilecek." denildi.

Uygulama ile, kağıt ve posta masraflarının azalması ve zamandan tasarruf edilmesi hedefleniyor.

Kaynak: haberinburada