TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ'NE DİŞ GEÇİREMEDİ: 3-3
Teleset Mobilya Akhisarspor, evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'yle 3-3 berabere kaldı, ligde 17 puana yükseldi.
Spor Toto Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında ligin flaş takımlarından Teleset Mobilya Akhisarspor sahasında Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı.
Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin gollerini 39'da Soner, 60'ta Henrique ve 65'te Sissoko kaydetti. Gençlerbirliği'nin sayıları ise 18. dakikada Serdar Özkan, 22'de Uğur Çiftçi ve 45+2'de Vedat Muriqi'den geldi.
Gençlerbirliği'nde Scekic 59'da kırmızı kart gördü.
Kaynak: haberinburada
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