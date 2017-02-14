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telegram, android wear 2.0 için hazır

TELEGRAM, ANDROİD WEAR 2.0 İÇİN HAZIR

Telegram piyasaya sürülen Android Wear 2.0 güncellemesi ve yeni cihazlar için artık aktif olarak kullanılabilecek.

Tarih : 14 Şubat 2017, 10:41
Puan Ver : Telegram, Android Wear 2.0 İçin Hazır(6/10)3


Telegram piyasaya sürülen Android Wear 2.0 güncellemesi ve yeni cihazlar için artık aktif olarak kullanılabilecek.



Giyilebilir teknoloji ürünlerinin şu an için en önemli cihazları kuşkusuz akıllı saatler. Önemli teknoloji devleri bu kulvarda büyük rekabet içinde çekişmesini sürdürürken tercih edilebilmek için ekstra uygulama veya özellikler eklemeye devam ediyor. Teknoloji devleri markaları kadar cihazlarda kullandıkları işletim sistemlerinin özellikleri için de çalışmalar yürütüyor. Samsung'un Tizenve Apple'ın watchOSişletim sistemleri dışında diğer önemli işletim sistemi olan Andorid Wearda geliştirmelerine devam ediyor. Bu geliştirmelerinden biri deTelegramuygulaması.



Yeni çıkan Android Wear 2.0‘e göre güncelleme alan artık son sürüm Android Wear 2.0akıllı saatlerde de çalışacak. Uygulama içerisindeki gelen mesaj-maillerinizi aramanıza, ses, metin, emoji ve çıkartmalarla cevaplama imkanı sunacak. Uygulama aynı zamanda ekran klavyesinde, el yazısı tanıma ve emoji çiziminde bulunan tüm giriş yöntemlerini entegre olmuş şekilde kullanılmasını sağlayacak.



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