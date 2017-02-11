

Giyilebilir teknoloji ürünlerinin şu an için en önemli cihazları kuşkusuz akıllı saatler. Önemli teknoloji devleri bu kulvarda büyük rekabet içinde çekişmesini sürdürürken tercih edilebilmek için ekstra uygulama veya özellikler eklemeye devam ediyor. Teknoloji devleri markaları kadar cihazlarda kullandıkları işletim sistemlerinin özellikleri için de çalışmalar yürütüyor. Samsung'un Tizen ve Apple'ın watchOS işletim sistemleri dışında diğer önemli işletim sistemi olan Andorid Wear da geliştirmelerine devam ediyor. Bu geliştirmelerinden biri de Telegram uygulaması.







Yeni çıkan Android Wear 2.0‘e göre güncelleme alan artık son sürüm Android Wear 2.0 akıllı saatlerde de çalışacak. Uygulama içerisindeki gelen mesaj-maillerinizi aramanıza, ses, metin, emoji ve çıkartmalarla cevaplama imkanı sunacak. Uygulama aynı zamanda ekran klavyesinde, el yazısı tanıma ve emoji çiziminde bulunan tüm giriş yöntemlerini entegre olmuş şekilde kullanılmasını sağlayacak.







kaynak:donanımgünlüğü