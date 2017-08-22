TELEFONUNDAN BYLOCK ÇIKAN KONYASPOR BAŞKANI, İSTİFA ETTİ
ATİKER Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock' kullandığı iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığı'na ifade vermişti.
Şan, gözaltına alınarak ifade vermesinin ardından Konyaspor Başkanlığı'ndan istifa etti.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
- Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
- 4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
- Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
- Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar