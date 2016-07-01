

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan 34 yaşındaki Aaron Chervenak adlı adam, teknoloji devi Apple'ın akıllı telefon modeli iPhone ile dünya evine girdi. ‘Hayvan düğünleri' gibi uçuk evliliklere sahne olan Las Vegas kentinde gerçekleştirilen nikah töreninde konuşan Chervenak, insanlığa sosyal mesaj vermek istediğini belirtti.



İnsanlığın akıllı telefonlarla ‘yatıp kalktığı' vurgusunu yapan Chervenak, “Telefonlarımız bizi teselli ediyor, sakinleştiriyor. İyi ve kötü anlarımızda yanımızda. Uyumamıza ve uyanmamıza yardımcı. Günün her saniyesinde yanı başımızda. Bu gerçek bir ilişki değil de nedir?” ifadelerini kullandı. Chervenak'ın nikahını kilise içinde sade bir törenle kılan papaz Michael Kelly ise, “İlk önce ‘nasıl yani?' desem de daha sonra ‘hadi yapalım bu işi dedim.' Takdir edersiniz ki cansız objelerle evlenmek isteyen pek fazla insan yok” diye konuştu.