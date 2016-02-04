

Facebook uygulaması, sosyal ağın çoğu işlevini telefonunuzdan rahatça kullanmanızı sağlıyor. Ancak uygulama, The Guardian yazarı Samuel Gibbs'e göre pilinizin normalden hızlı tükenmesine yol açıyor. Gibbs, Facebook'u kaldırdıktan sonra Android 6.0'lı Nexus 6P'sinin pil ömrünün yaklaşık yüzde 20 uzadığını söylüyor. Aynı testi gerçekleştiren Reddit kullanıcısı ve Russell Holly adlı bir blog yazarı, benzer sonuçlar elde ettiklerini söylüyorlar: Facebook uygulaması cihazı yavaşlatıyor ve pil ömrünü tüketiyor.Pil ömrünün kısalması için Facebook uygulamasını kullanmanız gerekmiyor. Facebook ve Facebook Messenger uygulaması yüklü değilken diğer uygulamaların yüzde 15 daha hızlı açıldığı söyleniyor.







Facebook uygulamasının iOS'da pil ömrüyle ilgili sorunlara yol açtığını daha önce duymuştuk, ancak Facebook bunları onarmak üzere bazı değişiklikler yapmıştı. Android'de yaşanan bu sorunlarla ilgili ise Facebook, "bu sorunları gidermek üzere çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.Facebook uygulamasının sizin telefonunuzun da pil ömrünü yiyip bitirdiğini düşünüyor, ancak uygulamayı kaldırmak istemiyorsanız, Greenify gibi bir uygulamayla onun arka planda yaptıklarını kısıtlayabilirsiniz.