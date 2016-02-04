O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

telefonların şarjını facebook tüketiyor

TELEFONLARIN ŞARJINI FACEBOOK TÜKETİYOR

Devasa pillerle gelen telefonlar bile bazen pil sorunu yaşayabiliyorlar. Yeni ancak pek şaşırtmayan bir keşif, Facebook uygulamasını kaldırmanız halinde pil ömrünüzü yüzde 20 artırabileceğinizi ortaya çıkardı.

Tarih : 04 Şubat 2016, 09:57
Puan Ver : Telefonların Şarjını Facebook Tüketiyor(6/10)4


Facebook uygulaması, sosyal ağın çoğu işlevini telefonunuzdan rahatça kullanmanızı sağlıyor. Ancak uygulama, The Guardian yazarı Samuel Gibbs'e göre pilinizin normalden hızlı tükenmesine yol açıyor. Gibbs, Facebook'u kaldırdıktan sonra Android 6.0'lı Nexus 6P'sinin pil ömrünün yaklaşık yüzde 20 uzadığını söylüyor. Aynı testi gerçekleştiren Reddit kullanıcısı ve Russell Holly adlı bir blog yazarı, benzer sonuçlar elde ettiklerini söylüyorlar: Facebook uygulaması cihazı yavaşlatıyor ve pil ömrünü tüketiyor.Pil ömrünün kısalması için Facebook uygulamasını kullanmanız gerekmiyor. Facebook ve Facebook Messenger uygulaması yüklü değilken diğer uygulamaların yüzde 15 daha hızlı açıldığı söyleniyor.



Facebook uygulamasının iOS'da pil ömrüyle ilgili sorunlara yol açtığını daha önce duymuştuk, ancak Facebook bunları onarmak üzere bazı değişiklikler yapmıştı. Android'de yaşanan bu sorunlarla ilgili ise Facebook, "bu sorunları gidermek üzere çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.Facebook uygulamasının sizin telefonunuzun da pil ömrünü yiyip bitirdiğini düşünüyor, ancak uygulamayı kaldırmak istemiyorsanız, Greenify gibi bir uygulamayla onun arka planda yaptıklarını kısıtlayabilirsiniz.








Etiketler: Telefonların  Şarjını  Facebook  Tüketiyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER