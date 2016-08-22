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telefonların şarj ömrü iki kat artacak!

TELEFONLARIN ŞARJ ÖMRÜ İKİ KAT ARTACAK!

İnanması zor da olsa, iki kat güçlü pillerin gerçeğe dönüşmesine aylar kaldı!

Tarih : 22 Ağustos 2016, 09:13
Puan Ver : Telefonların Şarj Ömrü İki Kat Artacak!(0/10)


İsmini daha önce de duyduğumuz, yakında üretimine başlanacak bir pil teknolojisi, 2017 başı itibariyle telefonlarımızın pil ömrünü ikiye katlayabilir.



Massachusetts Institute of Technology öğrencileri tarafından kurulan SolidEnergy'nin buluşu olan pil, anotsuz çalışıyor ve şarj yoğunluğunu bugünkü lityum iyon pillerin iki katına çıkarabiliyor. Güvenlik testlerinden geçen ve otomobillerde, telefonlarda, giyilebilir teknolojilerde ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanılmak üzere olduğu söylenen teknolojinin Kasım'da çıkacak drone'larda kullanılması planlanıyor.








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