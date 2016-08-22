TELEFONLARIN ŞARJ ÖMRÜ İKİ KAT ARTACAK!
İnanması zor da olsa, iki kat güçlü pillerin gerçeğe dönüşmesine aylar kaldı!
İsmini daha önce de duyduğumuz, yakında üretimine başlanacak bir pil teknolojisi, 2017 başı itibariyle telefonlarımızın pil ömrünü ikiye katlayabilir.
Massachusetts Institute of Technology öğrencileri tarafından kurulan SolidEnergy'nin buluşu olan pil, anotsuz çalışıyor ve şarj yoğunluğunu bugünkü lityum iyon pillerin iki katına çıkarabiliyor. Güvenlik testlerinden geçen ve otomobillerde, telefonlarda, giyilebilir teknolojilerde ve diğer taşınabilir cihazlarda kullanılmak üzere olduğu söylenen teknolojinin Kasım'da çıkacak drone'larda kullanılması planlanıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar