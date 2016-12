Mobil işlemci konusunda son yıllarda epey büyük bir çekişme içerisine giren Qualcomm ile MediaTek, bir adım öne geçmek adına her geçen gün büyük bir uğraş veriyor. Bir yandan Helio serisi işlemciler üretilirken bir yandan da Snapdragon modelleri görücüye çıkmakta. Tabii tek öne geçilmek istenen konu hız değil. Performans konusunda her iki marka da büyük başarılara imza atmış bulunmakta. Hali hazırda hala daha performansı mümkün olduğunca yukarılara çıkarmak isteyen ikili, bunun yanında hızlı şarj konusunda da faaliyet göstermekte. Nitekim daha önce Quick Charge adıyla yeni teknolojisini görücüye çıkaran Qualcomm, akıllı telefonlar gibi cihazların hızlı bir şekilde şarj edilmesini sağlayacağını duyurdu. Benzer bir duyuru ise şimdilerde MediaTek cephesinde gerçekleşmiş bulunmakta.







Açıklanan bilgilere göre MediaTek tarafından geliştirilen ve Pump Express adını alan yeni teknoloji, akıllı telefonların 20 dakikada %70 oranında şarj edilmesini mümkün hale getirecek. Nitekim bu özelliği devreye alacağını açıklayan firma, özellikle Helio P20 yonga seti ile beraber yeni özelliği kullanıma sunacağını resmi olarak duyurdu. Ki bunun tam olarak yılın sonlarına doğru gerçekleşmesi bekleniyor.



4 Saat Konuşmak İçin 5 Dakika Şarj Yeterli







Duyuru yaptığı esnada 5 dakikalık şarjın dahi yeteceğini açıklayan MediaTek, eğer akıllı cihazımızı 5 dakika boyunca şarjda bırakırsak tam 4 saatlik telefonla konuşmak için yeterli enerji depolayabileceğimizi belirtti. Ki bu oranda yeni bir rekor dahi sayılabilir. Her ne kadar batarya ömrü konusunda tartışılabilir niteliklere sahip olan hızlı şarj teknolojisinin Pump Express 3.0 ile beraber yeni bir döneme gireceği su götürmez bir gerçek.