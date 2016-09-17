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telefonla fıstıklı sarma ve köfte istemiş

TELEFONLA FISTIKLI SARMA VE KÖFTE İSTEMİŞ

Diyarbakır'da 7 Haziran seçimlerinden önce HDP mitinginde patlatılan bombayı soruşturan savcılığın hazırladığı dosyada, IŞİD'in kırmızı listede aranan 'sınır emiri' 'Ebu Bekir' kod adlı İlhami Balı'nın çok sayıda ilginç telefon kaydı yer aldı.

Tarih : 17 Eylül 2016, 11:44
Puan Ver : Telefonla Fıstıklı Sarma Ve Köfte İstemiş(9/10)11


Diyarbakır'da 7 Haziran seçimlerinden önce HDP mitinginde patlatılan bombayı soruşturan savcılığın hazırladığı dosyada, IŞİD'in kırmızı listede aranan 'sınır emiri' 'Ebu Bekir' kod adlı İlhami Balı'nın çok sayıda ilginç telefon kaydı yer aldı. Kayıtlarda Balı'nın Kilis'ten fıstıklı sarma ve köfte sipariş ettiği, bir kaçakçının ise Suriye'den eş almak isteyen amcası için izin istediği tespit yer aldı.








Etiketler: Telefonla  Fıstıklı  Sarma  Ve  Köfte  İstemiş    haber

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