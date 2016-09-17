TELEFONLA FISTIKLI SARMA VE KÖFTE İSTEMİŞ
Diyarbakır'da 7 Haziran seçimlerinden önce HDP mitinginde patlatılan bombayı soruşturan savcılığın hazırladığı dosyada, IŞİD'in kırmızı listede aranan 'sınır emiri' 'Ebu Bekir' kod adlı İlhami Balı'nın çok sayıda ilginç telefon kaydı yer aldı.
Diyarbakır'da 7 Haziran seçimlerinden önce HDP mitinginde patlatılan bombayı soruşturan savcılığın hazırladığı dosyada, IŞİD'in kırmızı listede aranan 'sınır emiri' 'Ebu Bekir' kod adlı İlhami Balı'nın çok sayıda ilginç telefon kaydı yer aldı. Kayıtlarda Balı'nın Kilis'ten fıstıklı sarma ve köfte sipariş ettiği, bir kaçakçının ise Suriye'den eş almak isteyen amcası için izin istediği tespit yer aldı.
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