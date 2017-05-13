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telefondan hesabına girenleri bekleyen tehlike

TELEFONDAN HESABINA GİRENLERİ BEKLEYEN TEHLİKE

Dünya genelinde büyük yankı uyandıran WanaCrypt0r 2.0 saldırısından sonra Türkiye'nin önde gelen bankalarını hedef aldığı ve kullanıcıların şifrelerini çalma riski ortaya çıktı.

Tarih : 13 Mayıs 2017, 12:36
Puan Ver : Telefondan Hesabına Girenleri Bekleyen Tehlike(5/10)5


Türkiye dahil dünya genelinde büyük yankı uyandıran WanaCrypt0r 2.0 saldırısının şoku henüz atlatılamamışken, bu kez de mobil bankacılığı hedef alan bir zararlının Türkiye'nin önde gelen bankalarını hedef aldığı ve kullanıcıların şifrelerini çalma riski ortaya çıktı.



Global Antivirüs firması ESET'in araştırmacılarından Lukas Stefanko, uzun süredir Android cihazlar üzerinde zararlı yazılım arayan ve bu konuda araştırmalar yapan bir isim. Dün akşam saatlerinde Twitter hesabından paylaşımda bulunan Stefanko, Google Play Store üzerinden yeni bir zararlı yazılım keşfettiğini ve bu zararlının Türkiye'ye sıçradığını, tehlikenin büyük olduğunu belirtti.



Banka isimlerini de bir bir paylaşan Stefanko'ya göre büyük bankalar da dahil Türkiye'de Android cihazlar üzerinden mobil bankacılık hesabına girenlerin hesapları tehlike altında.



 



kaynak:haber7








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