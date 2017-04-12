Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

telefonda kuzey kore zirvesi!

TELEFONDA KUZEY KORE ZİRVESİ!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile ABD Başkanı Donald Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Tarih : 12 Nisan 2017, 11:26
Puan Ver : Telefonda Kuzey Kore Zirvesi!(8/10)8


ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter'dan Kuzey Kore konusunda yaptığı sert açıklamaların üzerinden 24 saat geçmeden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.



Çin devlet televizyonu CCTV'de yer alan habere göre iki liderin telefon görüşmesinden Çin lideri Şi, ABD Başkanı'na Çin'in, Kore yarımadasının nükleer silahsızlandırılması hedefine bağlı olduğunu söyledi. Yarımadada barış ve istikrarın korunması gerektiğini söyleyen Şi, problemleri barışçıl yollarla çözmekten yana olduğunu belirtti.



İki liderin görüşmesi Trump'ın Twitter'dan Kuzey Kore ve Çin ile ilgili yaptığı paylaşımlardan saatler sonra gerçekleşti. Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore için 'Belasını arıyor' ifadesini kullanmış, Kuzey Kore probleminin çözülmesinin Çin ile ABD arasındaki ticari anlaşmaları daha iyi hale getireceğini söylemişti.



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Telefonda  Kuzey  Kore  Zirvesi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER