

Son yıllarda bellek yongaları konusunda Toshiba ile rekabete giren Samsung, 6 GB RAM yapılmasını mümkün kılacak çipleri geliştirmeyi başardı. Telefonlarda 6 GB RAM atağı, rekabeti kızıştırabilir. Detaylar haberimizde.



Son dönemlerde Samsung'un satış rakamları firmayı memnun etmiyor. Beklentilerin altında kalan satış rakamlarıyla firma eski günlerini özlüyor diyebiliriz. Bununla beraber hisse değerlerinin düşmesi, işten çıkarmalar gibi dramatik olaylar yaşamak zorunda kalan Samsung'tan beklediğimiz önemli hamlelerden biri bugün ortaya çıktı.



Akıllı telefonlarda işlemci konusunda 64-bit mimarisine geçilmesiyle belleklerdeki limit ortadan kaldırılmıştı ancak mevcut teknolojiyle LPDDR4 RAM 12 Gigabit veri akışına izin veren yongaları üretmeyi başardığını duyrudu. 20 nm teknolojislye üretilen 12 gigabitlik yongalar, RAM kapasitesi konusunda 6 GB'a izin veriyor. Dolayısıyla şimdiye kadar en fazla 4 GB RAM'li telefonlar görmüştük, artık bu rakam 6 GB olabilecek.



Çoklu görevlerde, video ve fotoğraf çekiminde tampon bellek ihtiyacının olduğu her alanda RAM miktarının fazla olması performansı artırıcı bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla Samsung'un bu konuda bir hamle yapması oldukça mantıklı. Ayrıca söz konusu bu yeni RAM'lerin %20 daha az enerji tükettiği bilgisi paylaşılmış.



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