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Telefonculuk Yaparken İflas Etti, Uyuşturucu Satmaya Başladı

TELEFONCULUK YAPARKEN İFLAS ETTİ, UYUŞTURUCU SATMAYA BAŞLADI

Antalya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden H.İ.Ö.'nün, telefonculuk yaparken iflas ettiği, ardından uyuşturucu satmaya başladığı öne sürüldü.

Tarih : 30 Ağustos 2017, 18:10
Puan Ver : Telefonculuk Yaparken İflas Etti, Uyuşturucu Satmaya Başladı(9/10)5

Antalya'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden H.İ.Ö.'nün, telefonculuk yaparken iflas ettiği, ardından uyuşturucu satmaya başladığı ortaya çıktı.

İSTİHBARAT GELDİ, POLİS HAREKETE GEÇTİ

Antalya'da bir istihbaratı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Muratpaşa İlçesi Güzeloba ve Atatürk Caddesi'nde uyuşturucu madde satanları takibe aldı. Fiziki takip ardından polis, H.İ.Ö. ile A.Ö'yü gözaltına aldı. H.İ.Ö.'nün üzerinde yapılan aramada 700 gram esrar ile 35 Ecstasy hap ele geçirilirken, A.Ö.'nün üzerinde ise 600 Ecstasy hap ile 80 gram kokain bulundu.

DAHA ÖNCE TELEFON İŞİYLE UĞRAŞIYORMUŞ

H.İ.Ö.'nün daha önceden telefon satıcısı olduğu, iflas edince uyuşturucu madde satmaya başladığı öne sürüldü. A.Ö.'nün sevgilisi F.Y.'nin evinde kaldığı, ancak uyuşturucu satışına izin vermeyince bıçak çekip kendisini tehdit ettiği belirtildi. Sağlık kontrolü sonrası ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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