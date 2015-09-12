Çin'de karısıyla kavga eden bir adam, eşinin burnunu ısırarak koparttı. Hızını alamayan kızgın Çinli, kopan parçayı da yuttu.



Çin 'de karısıyla kavga eden bir adam, eşinin burnunu ısırarak koparttı. Hızını alamayan kızgın Çinli, kopan parçayı da yuttu. Bild gazetesinin South China Morning Post'a dayandırdığı haberde, gece vardiyasından çıkışta evdeki karısına telefonla ulaşmak isteyen bir kişi, telefona çıkmayan karısıyla kavga etti. Kavgada hızını alamayan adam, karısının burnunu ısırarak koparttı.