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telefon ve bilgisayara trt bandrol vergisi

TELEFON VE BİLGİSAYARA TRT BANDROL VERGİSİ

İnternete bağlanabilen tüm cihazlara TRT Banrolü vergisiyle yüzde 2 ile 7 arasında zam geliyor.

Tarih : 29 Haziran 2016, 09:30
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Resmi Gazete'nin dünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararına göre, "İnternet bağlantısı vasıtasıyla doğrudan veya herhangi bir yazılım veya donanım ilavesiyle radyo ve TV yayınlarını" alabilen cihazlar yüzde 6 oran üzerinden TRT bandrolü uygulamasına tabi olacak. Buna göre, daha önce bandrol uygulamasına tabi olmayan, alıcısı olsun olmasın internete bağlanan cep telefonları yüzde 6 ve 7 oranında, tablet ve bilgisayarlar da yüzde 2 ve 3 oranında TRT bandrolü uygulamasına tabi tutulacak. Daha önce yapılan uygulamalarda cihazda TV veya radyo sinyallerini olan alıcı olması gerekiyordu. Şimdi akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve internete bağlı her cihazın TV ve radyo izleyebileceği düşünülerek zamlanmış olacak. İnternete bağlı olmayan akıllı telefon, tablet ve bilgisayar yok. Bu yüzden karar tüm cihazları kapsıyor. Buna göre 3 bin TL civarındaki bir iPhone veya Samsung telefona ortalama 180 TL zam gelmiş olacak.








Etiketler: Telefon  Ve  Bilgisayara  Trt  Bandrol  Vergisi    haber

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