Turkcell'in 4 milyondan fazla kullanıcısıyla Türkiye'de en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox 'a yeni bir özellik eklendi. Bu sayede telefon rehberindeki bilgiler lifebox'a güvenle yedeklenirken rehberde yer alan bilgileri kaybetme derdi sona eriyor.



Turkcell'in 4 milyondan fazla kullanıcısıyla Türkiye'de en çok tercih edilen bulut depolama servisi lifebox 'a yeni bir özellik eklendi. Bu sayede telefon rehberindeki bilgiler lifebox'a güvenle yedeklenirken rehberde yer alan bilgileri kaybetme derdi sona eriyor.



Turkcell'in depolama servisi lifebox , 4 milyondan fazla kullanıcısıyla Türkiye'nin en yaygın bulut çözümünü tüm operatör kullanıcılarına sunuyor. Fotoğraf, video ve görsellerin güvenle saklanmasını sağlayan lifebox, platformuna eklediği yeni özelliği sayesinde telefon rehberini de yedeklemeye imkan sağlıyor. Rehber yedekleme özelliği kullanılarak rehberde kayıtlı olan numaraların silinme ihtimaline karşı önem alınabiliyor.



Bünyesinde 800 milyon dijital içeriği barındıran lifebox'a eklenen rehber yedekleme özelliğiyle kullanıcılar telefonlarındaki tüm rehberi güvenle bu saklama alanına yedekleyebiliyorlar. Buradaki tüm bilgileri diledikleri zaman telefona geri yükleyebiliyorlar. Ayrıca lifebox'a yükledikleri rehber bilgilerini webden görüntüleyip telefona ya da bilgisayara indirebiliyorlar.



Aylık 5 GB saklama alanı hediye ediyor



Türkiye'nin popüler bireysel depolama servislerinden lifebox'ta kullanıcıların deneyimlemesi için uygulamayı indiren ve giriş yapan herkese aylık 5 GB saklama alanı hediye ediliyor. Bunun yanı sıra dileyen kullanıcılar için aylık 50 GB, 500 GB ve 2,5 TB saklama alanına sahip paketlerden de yararlanılabiliyor.



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