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telefon kamerasıyla çekilmiş 10 harika fotoğraf

TELEFON KAMERASIYLA ÇEKİLMİŞ 10 HARİKA FOTOĞRAF

Akıllı telefon kameraları her geçen gün gelişiyor. Hemen herkesin kolayca fotoğraf çekmesi artık mümkün. Peki çektiğiniz fotoğraflar bunlara benziyor mu?

Tarih : 29 Haziran 2015, 09:34
Puan Ver : Telefon Kamerasıyla Çekilmiş 10 Harika Fotoğraf(10/10)11


Akıllı telefon kameraları her geçen gün gelişiyor. Hemen herkesin kolayca fotoğraf çekmesi artık mümkün. Peki çektiğiniz fotoğraflar bunlara benziyor mu? Bu galerimizde akıllı telefon kameralarıyla çekilmiş en iyi fotoğrafları derledik. Fotoğrafçılığa meraklıysanız, akıllı telefon kameralarıyla neler yapılabileceğini bu galerimizde görebilirsiniz.



Fotoğraf çekmek her ne kadar basit görünse de aslında önemli ölçüde teknik gerektiren bir uğraştır. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte istediğimiz her an fotoğraf çekebiliyor ve paylaşabiliyoruz. Ancak bu, güzel fotoğraflar çektiğimiz anlamına gelmiyor. Amatör ve profesyonel fotoğrafçılar tarafından sadece akıllı telefon kullanılarak çekilen en iyi fotoğraflardan 10 tanesini sizler için bir araya getirdik.



Sony Xperia Z1 Compact, iPhone 5s, iPhone 6, Samsung Galaxy S2, HTC One M8, Nokia Lumia 1020, Samsung Galaxy K Zoom, LG G2 ve Sony  Xperia Z kameraları ile çekilen fotoğraflardan hangisi en çok beğendiğiniz bize yorumlardan iletmeyi unutmayın. İlerleyen sayfalarda fotoğrafların üzerine tıklayarak tam boyutlu halini görüntüleyebilirsiniz.



Şimdi gelin hep birlikte akıllı telefon kameralarıyla çekilmiş en iyi fotoğraflardan 10 tanesine göz atalım.








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