Akıllı telefonlar ile yapabileceklerimizin sınırı neredeyse yok. Phys.org sitesinde yayınlanan makalede, California Üniversitesi'nden güzel bir haber var. Üniversite, hava kirliliğini ölçmek için bir araç geliştirdi. CitiSense isimli sensörün detayları haberimizde.



Android, iOS, Windows Phone, en büyük ekran, en hızlı işlemci derken cebimizde taşıdığımız aletlerin neler yapabildiğini unutmaya başladık. Phys.org sitesinde yayınlanan makalede oldukça sevindirici bir gelişme paylaşıldı.



California Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı hava kirliliğini portatif ve kolay bir şekilde ölçmek için bir araç geliştirdi. Android işletim sistemli akıllı telefonlar ile uyumlu çalışan bu araç, anlık olarak hava kirliliğini ölçüp bilgi verebiliyor. CitiSense isimli sensörün henüz geliştirme aşamasında olduğunu hatırlatalım.



Üzerinde yer alan sensörler ile hava kirliliğini ölçen aracın maliyeti yaklaşık 1000 ABD Doları. Bir süredir devam eden çalışma bazı ilginç bilgileri ortaya çıkarıyor. İlk etapta CitiSense sayesinde paylaşılan bilgiye göre hava kirliliği çok kısa mesafeler arasında değişebiliyor.



Ayrıca günün saatlerine göre de değişiklik gösteriyor. Yapılan çok sayıda ölçüm sonucunda en temiz havanın sabah saatlerinde olduğunu açıklayan grup, en kitli havanın ise akşam insanlar evlerine dönerken olduğunu söylüyor. Yerleşim yerlerinde yapılan ölçümlerde hava kirliliğinin en büyük sebebinin araçlar olduğu bilgisi verilmiş. Söz konusu hava kirliliği ölçen aracın fotoğraflarına haberimizden ulaşabilirsiniz.











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