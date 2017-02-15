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telefon dolandırıcısı 171 bin dolar ile kaçarken yakalandı

TELEFON DOLANDIRICISI 171 BİN DOLAR İLE KAÇARKEN YAKALANDI

İSTANBUL'da telefonda kendisini polis olarak tanıttığı kişiyi dolandırıp 216 bin dolarını alan Ahmet K., Şanlıurfa'ya giderken otobüsteki yolcuların şüphelenip ihbar etmesiyle Düzce'de yakalandı.

Tarih : 15 Şubat 2017, 14:11
Puan Ver : Telefon Dolandırıcısı 171 Bin Dolar İle Kaçarken Yakalandı(9/10)10


İstanbul'dan Şanlıurfa'ya giderken Düzce'de dinlenme tesisinde mola veren otobüste bulunan yolcular, şüphelendikleri bir yolcuyu polise ihbar etti. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ihbar edilen Ahmet K. adlı yolcuyu otobüsten indirip kimlik kontrolü yaptı ve üzerini aradı. Ahmet K.'nın çantasında 171 bin dolar para bulundu.



Yapılan incelemede Ahmet K.'nın, İstanbul'da E.Ö. adlı kişiye telefonda kendisini polis olarak tanıtıp, "FETÖ/PDY terör örgütüne parasal yardım yaptınız" diyerek 216 bin dolarını aldığı belirlendi. Paranın 171 bin doları ile Şanlıurfa'ya kaçarken yakalanan Ahmet K.'nın kardeşi Kazım K. da aynı yöntemle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla İstanbul'da polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazım K.'nın üzerinden de 26 bin dolar çıktı.



 



kaynak:milliyet








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