

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, call center ofisleri üzerinden çok sayıda kişinin dolandırıldığı şikayetleri üzerine harekete geçti. Ekiplerin teknik ve fiziki takibi sonucu yakalanan 110 kişi gözaltına alınarak asayiş şube müdürlüğünde sorguya alındı.







İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtilerek şöyle denildi:



"İzmir Ticaret Siciline kayıtlı bir şirkette, iki ayrı iş yerinde faaliyet gösteren şirket ile ilgili suç işlemek, suç işlemek için örgüt kurmak, örgüte üye olmak ve nitelikli dolandırıcılık iddialarına ilişkin yapılan soruşturma kapsamında; mağdur kişilerin telefonla aranarak, sağlık sigortası yaptıklarını, genel sağlık sigortası kapsamında olduklarını, genel sağlık sigortası şirketinin avukatı olduklarını, borçlarının bulunduğunu, ücretsiz chek up kazandıklarını, sağlık danışmanlık hizmetlerinden arandıklarını söylemek suretiyle çok sayıda kişinin dolandırıldığı hususunda yeterli şüpheye ulaşıldı. Verilen talimat kapsamında, 12.01.2016 tarihi itibari ile bahse konu şirkete ait iş yerlerinin de bulunduğu 4 adreste, arama ve el koyma faaliyetleri geçekleştirilmiş, 110 şüpheli gözaltına alınmıştı. Konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir.''