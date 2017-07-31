Almanya'nın Köln kentinde Ren Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi teleferik arızalandı. İtfaiye, kabinlerde mahsur kalan 100 kişi için kurtarma operasyonu düzenledi.

Almanya'nın Köln kentinde Ren Nehri'nin iki yakasını birbirine bağlayan tarihi teleferik arızalandı. Köln itfaiye departmanı kabinlerde mahsur kalan yaklaşık 100 kişi için kurtarma operasyonu düzenlediklerini duyurdu. Kurtarma çalışmaları Alman televizyon kanalı tarafından görüntülendi.

TELEFERİKTE MAHSUR KALAN 100 KİŞİ İÇİN KURTARMA OPERASYONU DÜZENLENDİ

Köln itfaiye departmanı kabinlerde mahsur kalan yaklaşık 100 kişi için kurtarma operasyonu düzenlediklerini duyurdu. Kurtarma çalışmaları Alman televizyon kanalı tarafından görüntülendi.TARİHİ TEREFERİK TURİSTLERİN TERCİHLERİ ARASINDA BAŞI ÇEKİYOR

1957'de faaliyete giren ve 50 kabinden oluşan sistem, saatte ortalama 2.000 kişiyi taşıma kapasitesine sahip. 900 metreyi geçen uzunluğuyla tarihi teleferik turistlerin tercihleri arasında başı çekiyor.

Kaynak: haberinburada