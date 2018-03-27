Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO unsurlarının operasyon başlattığı Tel Rıfat'ta kontrolü sağladığı iddia ediliyor. Yerel kaynaklara göre Mehmetçik ve ÖSO herhangi bir direnişle karşılaşmadı.

STRATEJİK ÖNEMİ BÜYÜK

Tel Rıfat ilçesi, Afrin'in 21 kilometre güneydoğusunda bulunuyor. Suriye'yi, Türkiye üzerinden batı dünyasına bağlayan Kilis-Halep Karayolu'nun geçtiği Tel Rıfat, Minnag Havaalanı gibi önemli bir lojistik üs noktasına da ev sahipliği yapıyor. Tel Rıfat sadece Afrin Harekatı açısından değil, Suriye'deki geçiş noktaları açısından da önemli bir boğaz.

KONTROL FIRSATINI SUNACAK

Dolayısıyla Tel Rıfat hattının kontrol altına alınması önemli ölçüde doğu-batı güzergahının, El-Bab ve doğusunda kalan bölge ile Halep arasındaki hattın da kontrol altında tutulması fırsatını sağlayacağı belirtiliyor. Tel Rıfat, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana Türkiye'nin kontrol altına almak istediği bir yer olarak biliniyor.

Kaynak: haberinburada