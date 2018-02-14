TEKSTİL VE GIDA DEVİ 14 MAĞAZASINI KAPATIYOR
Perakende tekstil ve gıda şirketi Marks & Spencer, İngiltere'de 14 mağazasını kapatmayı planlıyor.
Perakende tekstil ve gıda şirketi Marks & Spencer, İngiltere'de 14 mağazasını kapatmayı planlıyor. Şirketten yapılan açıklamada ülke genelinde toplam 14 mağazanın kapatılmasının planladığı, toplamda 468 çalışanın karardan etkilenebileceği belirtildi.
ÇALIŞANLAR DİĞER MAĞAZALARA YÖNLENDİRİLECEK
İlk etapta nisan ayının sonunda altı mağazanın kapatılacağı, çalışanların bir kısmını diğer yakın mağazalarda istihdam edilebileceği bildirildi.
Şirket geçen yılın kasım ayında toplam 30 mağazanın kapatılmasının planladığını bildirmişti.
Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen M&S Perakende Operasyonları Direktörü Sacha Berendji, "Mağazalar, internet sitemizle birlikte müşteri deneyiminin her zaman gerekli bir unsuru olmaya devam edecek. Doğru yerde doğru hizmeti verdiğimizden emin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
- Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
- Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
- İran, Abd'ye Resti Çekti: Suriye'yi Terk Edin
- Putin İle Görüşmesi Hayali Çıkan Hollanda Dışişleri Bakanı İstifa Etti
Bu Haberle İlgili Yorumlar