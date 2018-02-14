Perakende tekstil ve gıda şirketi Marks & Spencer, İngiltere'de 14 mağazasını kapatmayı planlıyor.

Perakende tekstil ve gıda şirketi Marks & Spencer, İngiltere'de 14 mağazasını kapatmayı planlıyor. Şirketten yapılan açıklamada ülke genelinde toplam 14 mağazanın kapatılmasının planladığı, toplamda 468 çalışanın karardan etkilenebileceği belirtildi.

ÇALIŞANLAR DİĞER MAĞAZALARA YÖNLENDİRİLECEK

İlk etapta nisan ayının sonunda altı mağazanın kapatılacağı, çalışanların bir kısmını diğer yakın mağazalarda istihdam edilebileceği bildirildi.

Şirket geçen yılın kasım ayında toplam 30 mağazanın kapatılmasının planladığını bildirmişti.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen M&S Perakende Operasyonları Direktörü Sacha Berendji, "Mağazalar, internet sitemizle birlikte müşteri deneyiminin her zaman gerekli bir unsuru olmaya devam edecek. Doğru yerde doğru hizmeti verdiğimizden emin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: haberinburada