Rtük Uyardı, Hadise Kapandı!
Avrupa'dan İhanet Şovuna Yasak! Hainlerin Güvendiği Dağlara Kar Yağdı
Milyonlarca Vatandaşın Merakla Beklediği Soy Ağacı Sayfası Açıldı
Abd'de Liseye Saldırı! İşte İlk Görüntüler
Abd'de Liseye Silahlı Saldırı! Çatışma Çıktı, Yaralılar Var
Şansölye'ye Zeytin Dalı: Yeni Bir Sayfa Açalım
'oğlum Bak Git' Videosundaki Genç Görenleri Şaşırttı
Dev Mücadelede Kazanan Anadolu Efes Oldu
İstanbul'un Ortasında Gizemli Şeyhülislam Mezarı! Üstüne Bina Yaptılar
İsrail'den Şaşırtan Sözde Ermeni Soykırımı Kararı!
Kocası İstedi, O Yaptırdı! Estetik Ameliyatlara 5 Milyon Sterlin Harcadı, Kediye Benzedi
Ülke Yasa Boğuldu! Ünlü Prens Hayatını Kaybetti
Gökyüzünde İstanbullulara Çifte Sürpriz
Vampir Kadın Ayda 2 Litre Kan Emiyor
Ünlü Müzik Grubunun 3 Üyesi Terör Listesine Girdi!
Ak Parti'li Vekilden Bomba Kılıçdaroğlu İddiası: Uzun Sürmeyecek!
Brüksel'de Üst Düzey Askeri Görüşme: Masada Afrin Var!
Pkk'ya Katılan İngiliz Terörist, Hakim Karşısına Çıktı!
Abd Ulusal Güvenlik Ajansı'nın Girişinde Silahlı Saldırı: 3 Yaralı
Abd Büyükelçiliğinin Olduğu Caddenin İsmi Değiştirildi!

Tekstil ve gıda devi 14 mağazasını kapatıyor

TEKSTİL VE GIDA DEVİ 14 MAĞAZASINI KAPATIYOR

Perakende tekstil ve gıda şirketi Marks & Spencer, İngiltere'de 14 mağazasını kapatmayı planlıyor.

Tarih : 14 Şubat 2018, 17:30
Puan Ver : Tekstil Ve Gıda Devi 14 Mağazasını Kapatıyor(9/10)5

Perakende tekstil ve gıda şirketi Marks & Spencer, İngiltere'de 14 mağazasını kapatmayı planlıyor. Şirketten yapılan açıklamada ülke genelinde toplam 14 mağazanın kapatılmasının planladığı, toplamda 468 çalışanın karardan etkilenebileceği belirtildi.

ÇALIŞANLAR DİĞER MAĞAZALARA YÖNLENDİRİLECEK

İlk etapta nisan ayının sonunda altı mağazanın kapatılacağı, çalışanların bir kısmını diğer yakın mağazalarda istihdam edilebileceği bildirildi.

Şirket geçen yılın kasım ayında toplam 30 mağazanın kapatılmasının planladığını bildirmişti.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen M&S Perakende Operasyonları Direktörü Sacha Berendji, "Mağazalar, internet sitemizle birlikte müşteri deneyiminin her zaman gerekli bir unsuru olmaya devam edecek. Doğru yerde doğru hizmeti verdiğimizden emin olmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Tekstil  Ve  Gıda  Devi  14  Mağazasını  Kapatıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER