Latife Ertuğrul, 14 yaşında lisede otkurken, yaz aylarında bir tekstil fabrikasında ortacı olarak işe başladı. Ailesinin maddi durumunun iyi olmaması nedeniyle liseyi yarıda bırakmak zorunda kalan Latife Ertuğrul, fabrikaların havlu ve konfeksiyon bölümlerinde 20 yıl boyunca işçi ve bölüm sorumlusu olarak çalıştı. Çalıştığı fabrikalarda işinde oldukça başarılı olan Ertuğrul, sonunda iki dikiş makinesi alıp, kendi işini kurarak 70 metrekarelik işyerinde fason olarak havlu kenarı dikmeye başladı. Yaptığı işler beğenilen Ertuğrul, daha sonra işini büyütmeye karar verdi ve 750 metrekarelik işyeri kiralayıp, makine sayısını 5'e çıkardı. Üretim kapasitesini artıran Ertuğrul, daha sonra 2 bin metrekarelik 2 katlı bir fabrika kiralayıp, otomatik havlu dikim makinesi aldı ve fabrikaların fason işlerine devam etti.

KENDİ MARKASINI YARATTI

Hedefi kendi markasıyla ihracat yapmak olan iş kadını Latife Ertuğrul, 2013 yılında açtığı yeni fabrikasında bir yandan tekstil ürünleri dikerken, diğer yandan kendi markası olan 'Latis'i tescil ettirdi. Fason üretimden vazgeçip, kendi markasıyla havlu, bornoz ve çeşitli tekstil ürünleri dikmeye başlayan Ertuğrul, ilk ihracatını geçen ay kendi markasıyla Cezayir'e yaptı.Cezayirli firmayla yıllık 2 milyon dolarlık anlaşma yaptığını belirten Ertuğrul, 100 bin dolarlık ilk konteyneri geçen ay gönderdi.

FABRİKA ÖNÜNDE DEVE KESTİ

Sahibi olduğu tekstil firmasının ilk ihracatı yapması halinde deve keseceği sözünü veren iş kadını Ertuğrul, Cezayir'e yaptığı satışın ardından geçen çarşamba günü fabrikası önünde deve kesti. Kesilen devenin eti işyerinde çalışan işçilere verildi.

Yıllarca fabrikalarda işçi olarak çalıştığını söyleyen Latife Ertuğrul, fabrikayı kurduktan sonra bütün planlarının ihracat üzerine olduğunu belirtti. Kadınların evde oturması yerine çalışması gerektiğini ifade eden Ertuğrul şunları anlattı:

"DEVLETTEN HİÇBİR DESTEK ALMADIM"

"Yıllarca işçi olarak çalıştıktan sonra kendi işyerimi kurup, iki makineyle başladım. Kısa sürede daha büyük bir işyeri kiralayıp, makine sayısını 5'ı çıkardım. Amacım ilk olarak kurduğum işyerinde büyük fabrikaların fason işlerini yapmaktı. Ancak kendi markamı da yaratıp, ihracat yapmaktı. İş hayatım boyunca hiç yılmadım, eşim ve çocuğum bana destek oldu, çok zorluklar çektim ama yılmadım. Kadınlar evde oturmamalı, çalışmalı. Kadınların içinde çalışma azmi varsa ve yapamam diye düşünürlerse yanılırlar. Ben bu işe başlarken cebimde para yoktu. Devletten hiçbir destek almadım. Tamamen kendi azmim sayesinde başarılı oldum."

Latife Ertuğrul, önümüzdeki günlerde ABD, İrlanda, İtalya, Suudi Arabistan gibi ülkelere gidip, ihracat bağlantıları yapmak istediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: haberinburada