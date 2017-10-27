Denizli'de bir tekstil fabrikasında doğalgaz dolumu sırasında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 37 işçi hastaneye kaldırıldı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi, Kumkısık Mevkisi'ndeki, bir holdinge ait tekstil fabrikasında, doğalgaz dolumu sırasında meydana gelen sızıntıdan etkilenen 37 işçi, hastanelere kaldırıldı.

SIZINTIYI İŞÇİLER FARK ETTİ

Kumkısık Mahallesi'ndeki tekstil fabrikasında makine bakımı yapıldığı sırada doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Sızıntıyı fark eden çalışanlar, fabrikadan dışarı çıktı. Haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

37 İŞÇİ HASTANELİK OLDU

Sızan gazdan etkilenen 37 işçi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sızıntı nedeniyle teknik ekip, fabrikada inceleme yaptı.

"GAZDAN ETKİLENENLERİN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR"

İl Sağlık Müdürü Şükrü Arpacı, yaptığı açıklamada, gazdan etkilenenlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını, gerekli önlemlerin alındığını söyledi.

Kaynak: haberinburada