TEKSAS'TA POLİS SEL SULARINA KAPILARAK ÖLDÜ
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde, bir polis sel sularına kapılarak devriye aracında yaşamını yitirdi.
ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde, bir polis sel sularına kapılarak devriye aracında hayatını kaybetti.
GÖREVE GİDERKEN ÖLDÜ
Houston Emniyet Müdürlüğü, 60 yaşındaki Steve Perez'in Houston şehir merkezinde aşırı su taşkınlarının yaşandığı bölgeye görev yapmak üzere yola çıktığını fakat görev yerine ulaşmadan aracıyla sel sularına kapılarak hayatını kaybettiğini açıkladı.
Houston Cajun Donanması ve dalgıçların yardımıyla sel sularına kapılan polis memuru Steve Perez'in cesedinine ulaşıldığı belirtildi.
Polis memuru Perez'in, 34 yıl Houston Emniyet Müdürlüğünde başarıyla görev yaptığı ifade edildi.
Kaynak: haberinburada
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