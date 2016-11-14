Teknosa Rekabet Kurumundan dev bir ceza yedi. Oyun fiyatlarında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gelen ceza Vatan Bilgisayar, Gold, Bimeks gibi rakip şirketleri de vurabilir.



Teknosa Rekabet Kurumundan dev bir ceza yedi. Oyun fiyatlarında yapılan usulsüzlükler nedeniyle gelen ceza Vatan Bilgisayar, Gold, Bimeks gibi rakip şirketleri de vurabilir.



Geçtiğimiz sene içerisinde Aral Game tarafından Türkiye yayıncılığı üstlenilen oyunlarda bilinçli olarak fiyat arttırımı yaparak tüketiciyi mağdur ettiği ve fiyat usulsüzlükleri yaptığı gerekçesiyle 11 teknoloji mağazasına soruşturma başlatılmıştı. Uzun süredir devam eden soruşturma kapsamında firmalarda detaylı incelemeler yapıldı. Teknosa, Vatan Bilgisayar, Bimeks, Kliksa, Gold Bilgisayar ve D&R gibi ülkemizdeki en büyük perakende zincirlerine başlatılan soruşturma da önemli bulgulara rastlandı. Bulunan deliller kapsamında da Teknosa, D&R, Kliksa ve Gold Bilgisayar suçlu bulundu. 9 Kasım'da açıklanacağı duyurulan ceza da açıklandı.



Teknosa'ya kesilen dev cezanın miktarı tam ₺18.025.556,40. Bu denli büyük bir ceza yiyen Sabancı Holding şirketi dışında ceza alacağı kesinleşen şirketlere ne kadar ceza kesileceği henüz bilinmiyor. Vatan Bilgisayar ve Bimeks hakkında ise herhangi bir delil bulunmadı ve şirketler haklarındaki iddiaları doğrulayacak delil bulunamadığı için cezasız şekilde soruşturmadan kurtuldu. Oyunları ülkemize getiren ve dağıtıcılığını üstlenen Aral Game'den ise soruşturmada adı geçmezken firmadan da resmi bir açıklama gelmedi.



Oyuncular Aral Oyunlarından Dertli



Ülkemizdeki oyun fiyatlarının yüksek olması sık sık oyun severler tarafından dile getirilen bir konu. Özellikle konsol oyunlarının yüzlerce liralara satılması oyuncuları zorluyor ve yer yer yayıncılara isyanlara neden oluyor. Ülkemizdeki en büyük oyun yayıncısı olan Aral Game tarafından getirilen oyunlarda sık sık yaşanan durumun bazı şirketlere özel olduğu Witcher 3 oyunu ile birlikte ortaya çıkmıştı. Bilkom tarafından getirilen Witcher 3, PC için ₺59'ye satışa çıkarak büyük bir şaşkınlık yaratmıştı. Dünyada pek çok ülkeden daha ucuza satılan oyunun sadece PC versiyonu değil konsol versiyonu da diğer oyunlara göre oldukça uygun fiyatlıydı. Özellikle Witcher ile ortaya çıkan bu durum Aral ve perakende mağazalarının fiyatları bilinçli olarak arttırdığı ve fiyat usulsüzlükleri yaptığı iddilarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.



Pek çok oyuncu Aral Game'in uyguladığı fiyat politikası nedeniyl şikayet tweetleri atmasının yanında Change.org üzerinde imza kampanyaları da başlatmış ve yukarıdaki görsel ile kampanyaları sürdürmüştü.



Teknosa'dan Gelen Açıklama



“13.03.2015 tarihli özel durum açıklamamız ile, Rekabet Kurulu tarafından Şirketimizin de aralarında bulunduğu Bilgisayar ve Konsol Oyunları ile Tüketici Elektroniği Pazarı'nda faaliyet gösteren çeşitli teşebbüsler hakkında, 4054 sayılı Rekabetin Korunması hakkında kanun uyarınca soruşturma açıldığı duyurulmuştu. Söz konusu soruşturmaya ilişkin olarak Rekabet Kurulu tarafından şirketimize, İdare Mahkemeleri yolu açık olmak üzere, toplamda 18.025.556,40 TL tutarında idari para cezası verildiğine ilişkin karar, Rekabet Kurulu tarafından açıklanmıştır.



“Söz konusu para cezası ile ilgili olarak bütün yasal haklarımız kullanılacak olup, konu ile ilgili gelişmeler özel durumların kamuya açıklanmasına ilişkin düzenlemelere uygun olarak yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.”



Ayrıca soruşturmada gizlilik kararı bulunuyor ve Rekabet Kurumunun detaylı açıklaması için gerekçeli karar bekleniyor.







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