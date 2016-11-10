TeknoSA, kendi özel markasıyla daha önce piyasaya sunduğu ve kısa sürede büyük ilgi gören Preo Pwatch akıllı saati daha da geliştirerek Preo Pwatch 3'ü tüketicilerle buluşturdu.



TeknoSA, kendi özel markasıyla daha önce piyasaya sunduğu ve kısa sürede büyük ilgi gören Preo Pwatch akıllı saati daha da geliştirerek Preo Pwatch 3'ü tüketicilerle buluşturdu.



TeknoSA, sektöründe bir ilki gerçekleştirerek piyasaya sunduğu kendi akıllı saat markası Preo'nun üst modellerini geliştirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Preo Pwatch'u piyasayla tanıştıran kısa bir süre sonra ise geliştirdiği özellikleriyle Pwatch 2'yi tüketicilerle buluşturan TeknoSA, şimdi de daha üstün performansı ve göz alıcı tasarımıyla dikkat çeken 3'üncü nesil akıllı saati Preo Pwatch 3'ü teknolojiseverlere sunuyor.







Hem anılarınızı ölümsüzleştiriyor, hem de uykunuzu düzenliyor



72 saate kadar bekleme süresi, 6 saate kadar da konuşma süresi sağlayan yeni Preo Pwatch 3 akıllı saat, 450mAh pili ile pil ömrü sorununu ortadan kaldırarak yüksek performans sağlıyor. Telefon görüşmesi ve ses kaydı yapılabilen Preo Pwatch 3'ün entegre kamerası ise en güzel anılarınızı ölümsüzleştiren fotoğrafların çekilmesine olanak sağlıyor. Tüm Android ve IOS tabanlı cep telefonları ile uyum içerisinde çalışan Pwatch 3 ile ayrıca adım sayar, hareketsizlik ikazı, uyku takibi ve kaybetme önleyici fonksiyonları da kullanılabiliyor.



Yeni Preo Pwatch 3 akıllı saat, 199 TL'lik fiyatıyla tüm teknoloji tutkunlarını TeknoSA mağazalarında ve www.teknosa.com'da bekliyor.



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