

Teknosa, sektörde ilk kez kendi akıllı telefon markası ve saatini piyasaya çıkardı. Şirket, Preo markası ile ilk etapta P1 model akıllı telefonu ve Pwatch akıllı saati tüketicilere sunacak. Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, "15 yıllık birikimimizle sektörde daha fazlasını yapmak için kolları sıvadık. Teknosa Mobil'i Teknosa güvencesi ve avantajlarıyla müşterilerimize sunmak, bu doğrultuda atılmış önemli bir adımdı. Şimdi ise markalı ürünlerimiz Teknosa Preo P1 model akıllı telefon ve Pwatch ile bir yeniliğe imza atıyoruz" dedi. Türkiye'nin 81 ilindeki mağazaları, teknosa. com ve mobil uygulamalarıyla yılda 200 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladıklarını belirten Gürcan, "Artık kendi cep telefonunu piyasaya çıkaran bir perakendeciyiz" diye konuştu.







LANSMANA ÖZEL KAMPANYA







Preo P1 akıllı telefon, teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor. P1, ekran, kamera ve pil gibi detaylarda öne çıkıyor. LTE yani 4G uyumlu. 5 inç ekran, 13 megapiksel arka, 5 megapiksel ön kamera çözünürlüğü ve standart 8 GB hafıza gibi özellikleri bulunan PREO P1, 749 TL'ye tüketicilerle buluşacak. Teknosa'nın bir diğer ürünü Preo Pwatch ise kullanıcının adımlarını sayıyor ve harcadığı kaloriyi gösteriyor. Farklı renkli kayışlarıyla modayı da beraberinde getiren Pwatch 99 TL. Lansman dönemine özel olarak, Preo P1 telefon ve Pwatch akıllı saat birlikte 799 TL'den satışa sunulacak.