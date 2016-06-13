Bilindiği üzere teknoloji hayatımızın büyük bir bölümünü kolaylaştırmaya, işlerimizi daha hızlı yaptırmaya ve aslında vakit ayırabileceğimiz bir çok şeyle yeniden tanışmamıza olanak sağlamaya başladı.



Bilindiği üzere teknoloji hayatımızın büyük bir bölümünü kolaylaştırmaya, işlerimizi daha hızlı yaptırmaya ve aslında vakit ayırabileceğimiz bir çok şeyle yeniden tanışmamıza olanak sağlamaya başladı.



Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta yok. Elbette nimetlerinden büyük ölçüde yararlanıyoruz. Ancak teknolojinin bazı problemli noktaları da yavaş yavaş yüzünü göstermeye başladı. Peki nedir bu noktalar?



Teknoloji artık insansız hava ve kara araçları, robotlar ve lazer silahlarını hayatımıza soktu.



Lazer silahları yalnızca filmlerde değil, gündelik yaşamda da karşılaşabileceğimiz bir hadise haline dönüştü. Öyle ki arduino ile programlanmış robotlar, örümcekler içerisinde de bulunarak kullanılabilir bir hale dönüştü.



Geçtiğimiz günlerde bir teknoloji bloğunda, lazer silahları ile balonları patlatan, kağıtları yakan bir örümcek medyaya yansıtıldı. Bu örümcek öyle bir şey haline dönüşmüş ki, arka arkaya sıralanmış balonları patlatarak ilerliyor, kağıdı yakıyor ve gerçekten filmlerde gördüğümüz lazer silahlarından farksız olarak çalışıyor. Üstelik küçücük bir anakartın üzerinde ve bir insan tarafından yönetiliyor. Peki bu süreç neyi ifade ediyor?



Teknolojinin bu denli gelişmesi, şu süreçten sonra yapılacak tüm savaşların; teknolojik savaşlar olacağını ifade ediyor. Bu teknolojiyi kullananların son derece güçlü ve yenilmez olabileceğini de kanıtlıyor. Ayrıca, daha gün yüzüne çıkmamış, kamuoyuna yansıtılmamış bir çok türevinin de olabileceğini elbette hepimiz tahmin edebiliyoruz.



Bu süreçten sonra gidişin teknoloji lazer savaşlarına doğru gidiyor şeklinde ifade edilmesi gayet mümkün gözüküyor.



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