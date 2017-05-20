

Sektörün dev firmaları, pek çok farklı cihaz ve farklı hizmet platformları ile varlıklarını sürdürmekte ve elde ettikleri gelirler ile her geçen gün servetlerine servet katmaktalar. Fakat her firmanın bir altın kartı, en fazla gelir elde ettiği yıldızı niteliğinde ürünü mevcut. Peki teknoloji sektörünün 5 devi için bunlar neler?



800 milyar dolardan fazla pazar değeri ile ayrıca dünyanın en büyük şirketi ünvanının da sahibi olan Apple, geçtiğimiz yıl tam 216 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başarmış. Bu gelirde ise net karı 46 milyar dolar olan Apple'ın sizin de tahmin edebileceğiniz gibi en fazla satan ürünü iPhone. Bünyesinde başta iPad ve Mac olmak üzere farklı ürünler barındırmasına karşın Apple'ın sattığı iPhone'lar, toplam ürün satışının da %63'ünü karşılaşmakta. Bir başka deyişle Apple için iPhone, diğer tüm cihazlarından daha önemli.