TEKNOLOJİ DEVLERİNİN GELİRLERİ NEREDEN GELMEKTE?
Sektörün dev firmaları, pek çok farklı cihaz ve farklı hizmet platformları ile varlıklarını sürdürmekte ve elde ettikleri gelirler ile her geçen gün servetlerine servet katmaktalar.
Sektörün dev firmaları, pek çok farklı cihaz ve farklı hizmet platformları ile varlıklarını sürdürmekte ve elde ettikleri gelirler ile her geçen gün servetlerine servet katmaktalar. Fakat her firmanın bir altın kartı, en fazla gelir elde ettiği yıldızı niteliğinde ürünü mevcut. Peki teknoloji sektörünün 5 devi için bunlar neler?
800 milyar dolardan fazla pazar değeri ile ayrıca dünyanın en büyük şirketi ünvanının da sahibi olan Apple, geçtiğimiz yıl tam 216 milyar dolarlık bir gelir elde etmeyi başarmış. Bu gelirde ise net karı 46 milyar dolar olan Apple'ın sizin de tahmin edebileceğiniz gibi en fazla satan ürünü iPhone. Bünyesinde başta iPad ve Mac olmak üzere farklı ürünler barındırmasına karşın Apple'ın sattığı iPhone'lar, toplam ürün satışının da %63'ünü karşılaşmakta. Bir başka deyişle Apple için iPhone, diğer tüm cihazlarından daha önemli.
İnternet dediğimizde aklımıza ilk gelen ve bir internet kullanıcısının olmazsa olmazı konumunda olan Google'ı bünyesinde barındıran Alphabet şirketinin geçtiğimiz yılki değeri, 650 milyar dolar civarındaydı. Yıllık 90 milyar dolar gibi bir gelir elde eden Alphabet (yani Google), bu gelirinin %88'ini "Google AdWords" ve "YouTube"un oluşturduğu reklam satışlarından elde etmekte.
kaynak:webtekno
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