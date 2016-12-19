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teknoloji devleri trump'ın sözüne hayır dedi

TEKNOLOJİ DEVLERİ TRUMP'IN SÖZÜNE HAYIR DEDİ

ABD başkanı seçilen Donald Trump seçim dönemi boyunca şirketlerin Müslüman çalışanlarını kayıt altına alacakları yönünde bir sistem vaadinde bulunmuştu. Ancak bu söze özellikle büyük teknoloji şirketleri itibar etmeyecek gibi gözüküyor.

Tarih : 19 Aralık 2016, 15:09
Puan Ver : Teknoloji Devleri Trump'ın Sözüne Hayır Dedi(9/10)11


Ocak ayında Beyaz Saray'a yerleşecek olan Trump, kampanya dönemi boyunca verdiği sözlerden biri olan “Müslüman çalışanları kayıt altına alma" sözü büyük teknoloji şirketleri tarafından onaylanmıyor. Apple Trump tarafından önerilen bu sistemi reddeden teknoloji şirketleri arasına katıldı. Şirketin açıklaması sonrası Google ve Uber de yeni ABD başkanının vaadini resmi olarak geri çevirdiklerini açıkladı.



Apple tarafından Buzzfeed sitesine gönderilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:



“Biz insanlara neye taptıklarından, neyi beğendiklerinden, neyi sevdiklerinden bağımsız bir biçimde davranılmasından yanayız. Bize bu konuda resmi bir talep gelmedi, ancak biz böyle bir sistemin oluşturulmasına karşıyız



Google tarafından yapılan açıklamada şirketlerine Beyaz Saray tarafından herhangi bir resmi açıklama gelmediğini fakat geldiği takdirde kesinlikle kabul edilmeyeceği bildirildi. Uber ise söz konusu gelişme hakkında sadece hayır cevabını vererek, sisteme tepkisini açık ve net bir şekilde dile getirdi. Daha öncesinde Microsoft, Facebook, Twitter ve WordPress, Trump'ın bu vaadini geri çevirmişti.



Trump kampanya döneminde birçok söz vermişti fakat bunun çoğunu yerine getiremeyeceği yönünde yorumlar yapılıyor. Müslümanlara karşı sert açıklamalarda bulunan Trump, Müslüman toplumun tepkisini çekmişti fakat seçildikten sonra daha ılımlı açıklamalar yapmaya başlamıştı. Trump'ın seçim dönemi sözlerinden olan sistem henüz resmi bir politika haline gelmedi.



 



kaynak:yenişafak








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