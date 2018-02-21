TEKNOLOJİ DEVİ FAALİYETLERİNİ DURDURUYOR
Bimeks'ten yapılan açıklamaya göre, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetleri durma noktasına geldi.
Bimeks'ten yapılan son açıklamada, ticari ve finansal darboğazı aşarak normal ticarikapasitesine tekrar dönme amacıyla iki alternatifli çözüm paketi kapsamında bankalar ve tahvilyatırımcılarından yazılı cevapların toplanmaya devam edildiği belirtildi.
3 AKTİF MAĞAZASI KALDI
Öte yandan Bimeks, sadece 3 aktif mağazası ve 38 personeli kaldığına vurgu yaparak, "Şirketimiz mevcut olumsuz şartların etkisiyle mağaza ve personel sayısını azaltmak mecburiyetinde kalmıştır. Halihazırda şirket envanterinde, 21'i geçiçi kapama durumunda tutulan 24 mağaza ve 38 çalışan bulunmakta olup, olumsuz şartlar sebebiyle şirket faaliyetinin durma noktasına geldiği, sunulan planın bu olumsuz durumun üstesinden gelmek için nihai çözüm olduğunu belirtmek isteriz." dedi.
E-TİCARETE ODAKLANACAK
Bimeks'in paylaştığı güncel bilgilere göre çözüm planı, şirketin e-ticaret kapasitesine daha çok odaklanan, "mağaza destekli ve web tabanlı hibridperakende iş modeli" üzerinde oluşturulacak.
Alacaklıların çözüm planıyla ilgili cevapları şirkete yazılı olarak iletildikten sonra, ortaya çıkacak sonuç ve akabinde oluşacak süreç hakkında yeniden açıklama yapılacak.
Bimeks, "Şirketimizin faaliyetine geri dönmesi için, nihai çözüm olarak sunduğumuz bu planın, muhataplarınca kabul görmesi halinde , çıkar birliği içinde çözüme ulaşılacağına dair beklentimizi teyid ediyoruz." dedi.
İKİ ALTERNATİF
Bimeks'in ilk alterantifi alacakılara hisse vermek. İkinci alternatif ise alacaklıların alacaklarını uluslararası literatürde "SPV" (Special Purpose Vehicle) olarak bilinen Özel Maksatlı Şirkete (ÖMŞ) devretmesi.
Kaynak: haberinburada
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