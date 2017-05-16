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teknik direktör şaban yıldırım adliyeye sevk edildi

TEKNİK DİREKTÖR ŞABAN YILDIRIM ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında çeşitli futbol kulüplerinde teknik direktörlük yapan Şaban Yıldırım gözaltına alındı.

Tarih : 16 Mayıs 2017, 14:59
Puan Ver : Teknik Direktör Şaban Yıldırım Adliyeye Sevk Edildi(5/10)7


Sakaryalı Şaban Yıldırım'ın, son olarak çalıştırdığı Pendikspor'daki görevine geçen yıl kasım ayında son verildi.



Şaban Yıldırım elleri kelepçeli olarak götürüldüğü sağlık kontrolünden sonra FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlarla birlikte adliyeye getirildi.Eski futbolcu olan Şaban Yıldırım, Sakaryaspor'da antrenör olarak başladığı kariyerinde 2004-2005 sezonu ikinci yarısında teknik direktör olarak devam etmişti.



Yıldırım daha sonra sırasıyla Elazığspor, Sakaryaspor, Çubukspor, Kartalspor, İnegölspor ve Pendikspor'da görev yaptı.



 



kaynak:sabah








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