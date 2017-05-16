

Sakaryalı Şaban Yıldırım'ın, son olarak çalıştırdığı Pendikspor'daki görevine geçen yıl kasım ayında son verildi.



Şaban Yıldırım elleri kelepçeli olarak götürüldüğü sağlık kontrolünden sonra FETÖ soruşturmasında gözaltına alınanlarla birlikte adliyeye getirildi.Eski futbolcu olan Şaban Yıldırım, Sakaryaspor'da antrenör olarak başladığı kariyerinde 2004-2005 sezonu ikinci yarısında teknik direktör olarak devam etmişti.



Yıldırım daha sonra sırasıyla Elazığspor, Sakaryaspor, Çubukspor, Kartalspor, İnegölspor ve Pendikspor'da görev yaptı.







kaynak:sabah