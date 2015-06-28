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TEKNE İSKELEYE ÇARPTI: İKİ KİŞİ KAYIP


TEKNE İSKELEYE ÇARPTI: İKİ KİŞİ KAYIP
Tarih : 28 Haziran 2015, 10:40
Puan Ver : Tekne İskeleye Çarptı: İki Kişi Kayıp(10/10)12


İçerisinde 3 kişi olduğu iddia edilen teknede bir kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, diğer iki kişi boğazda kayboldu.



Edinilen bilgilere göre, saat 04.30 sıralarında İstanbul Boğazı Beykoz Anadolu Hisarı açıklarında içerisinde 3 kişi olduğu iddia edilen sürat teknesi, kontrolden çıkarak yalı iskelesine çarptı. İskeleye çarpan tekne battı.








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