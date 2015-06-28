

İçerisinde 3 kişi olduğu iddia edilen teknede bir kişi kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, diğer iki kişi boğazda kayboldu.



Edinilen bilgilere göre, saat 04.30 sıralarında İstanbul Boğazı Beykoz Anadolu Hisarı açıklarında içerisinde 3 kişi olduğu iddia edilen sürat teknesi, kontrolden çıkarak yalı iskelesine çarptı. İskeleye çarpan tekne battı.