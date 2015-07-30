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tekne faciası: beyin cerrahı öldü

TEKNE FACİASI: BEYİN CERRAHI ÖLDÜ

YALOVA'nın Çınarcık İlçesi Koruköy beldesi açıklarında balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen 34 yaşındaki beyin cerrahi uzmanı Opr. Dr. Tolga Kaplan öldü, 2 arkadaşı ise yardıma gelenler tarafından kurtarıldı.

Tarih : 30 Temmuz 2015, 09:31
Puan Ver : Tekne Faciası: Beyin Cerrahı Öldü(7/10)5


YALOVA'nın Çınarcık İlçesi Koruköy beldesi açıklarında balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen 34 yaşındaki beyin cerrahi uzmanı Opr. Dr. Tolga Kaplan öldü, 2 arkadaşı ise yardıma gelenler tarafından kurtarıldı.








Etiketler: Tekne  Faciası  Beyin  Cerrahı  Öldü    haber

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