YALOVA'nın Çınarcık İlçesi Koruköy beldesi açıklarında balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen 34 yaşındaki beyin cerrahi uzmanı Opr. Dr. Tolga Kaplan öldü, 2 arkadaşı ise yardıma gelenler tarafından kurtarıldı.