TEKNE FACİASI: BEYİN CERRAHI ÖLDÜ
YALOVA'nın Çınarcık İlçesi Koruköy beldesi açıklarında balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen 34 yaşındaki beyin cerrahi uzmanı Opr. Dr. Tolga Kaplan öldü, 2 arkadaşı ise yardıma gelenler tarafından kurtarıldı.
YALOVA'nın Çınarcık İlçesi Koruköy beldesi açıklarında balık tutarken alabora olan tekneden denize düşen 34 yaşındaki beyin cerrahi uzmanı Opr. Dr. Tolga Kaplan öldü, 2 arkadaşı ise yardıma gelenler tarafından kurtarıldı.
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