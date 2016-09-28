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tekmeci saldırgana 8 yıla kadar hapis istendi

TEKMECİ SALDIRGANA 8 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

Şort giydiği gerekçesiyle otobüste hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Tarih : 28 Eylül 2016, 11:13
Puan Ver : Tekmeci Saldırgana 8 Yıla Kadar Hapis İstendi(0/10)


Şort giydiği gerekçesiyle otobüste hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Abdullah Çakıroğlu için, “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” , “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından, 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.







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