

Şort giydiği gerekçesiyle otobüste hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Abdullah Çakıroğlu için, “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” , “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından, 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.