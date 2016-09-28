TEKMECİ SALDIRGANA 8 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ
Şort giydiği gerekçesiyle otobüste hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.
Şort giydiği gerekçesiyle otobüste hemşireye tekme atan Abdullah Çakıroğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Abdullah Çakıroğlu için, “İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme” , “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “hakaret” suçlarından, 2 yıl 3 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.
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