Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Quaresma, Bursa'da 2 kez kırmızı kartla burun buruna geldi. Portekizli, 18'de Jorguera'nın sırtına tabanıyla bastı. Bülent Yıldırım 'es' geçti. 44'te ise Şamil'in bileğine basıp sarı kart görünce kararı alkışladı. Hakem hocaları, "Kesin kırmızı görmeliydi" dediler.



BRUNO ALVES AYNI HAREKETTEN ATILMIŞTI!



Bu pozisyonun bir benzerini 2014 yılında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Bruno Alves, Dzemaili'ye yapmıştı. Bu hareket sonrası Alves kırmızı kart görerek oyundan atılmıştı. Fenerbahçe, Alves'in sert hareketiyle takımını 10 kişi bırakması sonrası yıldız oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.



BİLEĞE BASTI, SARI ÇIKTI



Portekizli futbolcu 45+5'te ise bu kez orta sahada Şamil'in ayak bileğine tabanıyla çok sert biçimde bastı. Bursasporlu oyuncular ve tribünler bu darbenin ardından Quaresma'ya doğrudan kırmızı kart çıkmasını beklerken, hakem Bülent Yıldırım, siyah-beyazlı oyuncuya sarı kartını gösterdi.



ALKIŞA KART YOK!



Quaresma sarı kartın ardından Bülent Yıldırım'ı alkışla protesto etti. Hakem Yıldırım arkası dönük olduğu için Portekizli oyuncunun hareketini görmezken, yardımcıları da uyarıda bulunmadı. Quaresma'nın oyunda kalmasına büyük tepki gösteren Bursasporlu taraftarlar, Bülent Yıldırım'ı da uzun süre protesto etti.







kaynak:sabah