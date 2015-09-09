

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde peşmerge kıyafeti giyip sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı öne sürülen İbrahim Ç., saldırıya uğradı, Atatürk büstü öptürüldükten sonra linç edilmek istendi.







Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'nde serada çalışan İbrahim Ç.'nin sosyal paylaşım sitesiFacebook'ta paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı. İbrahim Ç.'nin 'Bu kıyafeti giymek bile onurdur' notuyla paylaştığı fotoğraftaki kıyafeti PKK'lı teröristlerin kıyafetine benzetildi. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak İbrahim Ç.'nin bulunması istendi.