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tekme tokat dövüp atatürk büstünü öptürdüler

TEKME TOKAT DÖVÜP ATATÜRK BÜSTÜNÜ ÖPTÜRDÜLER

Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde peşmerge kıyafeti giyip sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı öne sürülen İbrahim Ç., saldırıya uğradı, Atatürk büstü öptürüldükten sonra linç edilmek istendi.

Tarih : 09 Eylül 2015, 10:21
Puan Ver : Tekme Tokat Dövüp Atatürk Büstünü Öptürdüler(8/10)7


Muğla'nın Seydikemer İlçesi'nde peşmerge kıyafeti giyip sosyal paylaşım sitesinde paylaştığı öne sürülen İbrahim Ç., saldırıya uğradı, Atatürk büstü öptürüldükten sonra linç edilmek istendi.



Seydikemer'in Kumluova Mahallesi'nde serada çalışan İbrahim Ç.'nin sosyal paylaşım sitesiFacebook'ta paylaştığı fotoğraf ortalığı karıştırdı. İbrahim Ç.'nin 'Bu kıyafeti giymek bile onurdur' notuyla paylaştığı fotoğraftaki kıyafeti PKK'lı teröristlerin kıyafetine benzetildi. Fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılarak İbrahim Ç.'nin bulunması istendi.








Etiketler: Tekme  Tokat  Dövüp  Atatürk  Büstünü  Öptürdüler    haber

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