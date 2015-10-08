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teklifini ret edince sokak ortasında tekme tokat girdi

TEKLİFİNİ RET EDİNCE SOKAK ORTASINDA TEKME TOKAT GİRDİ

Konya selçuk İlçesinde Bir Sevgili Vakaası daha Yaşandı 25 yaşındaki sevgili olmayın reddedince garson olan kişi tarafından sokak ortasında dövülmeye başladı olayı çevredeki vatandaşlar fark ederek polise bildirdi darp edilen kadın tokat darbesiyle yere yıgıldı

Tarih : 08 Ekim 2015, 15:19
Puan Ver : Teklifini Ret Edince Sokak Ortasında Tekme Tokat Girdi(0/10)


Olay, bugün saat 10.15'de merkez Selçuklu İlçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. H.S., yolda yürüdüğü sırada o caddedeki bir restoranda garson olarak çalışan ve daha önceden tanıdığı Ü.Ç. yaklaştı.

İddiaya göre Ü.Ç. genç kızdan hoşlandığını belirtip, sevgili olmayı teklif etti. H.S. de, kendisinin evlenme aşamasında olduğunu belirtip, teklifi reddetti. Bu cevabı duyan öfkeli garson, H.S.'ye tekme ve tokatla saldırdı. Aldırdığı darbeler sonucu yere düşen ve başını çarpan genç kız, durumu fark edip müdahale eden çevredekiler tarafından öfkeli gencin elinden kurtuldu.








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