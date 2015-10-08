Konya selçuk İlçesinde Bir Sevgili Vakaası daha Yaşandı 25 yaşındaki sevgili olmayın reddedince garson olan kişi tarafından sokak ortasında dövülmeye başladı olayı çevredeki vatandaşlar fark ederek polise bildirdi darp edilen kadın tokat darbesiyle yere yıgıldı



Olay, bugün saat 10.15'de merkez Selçuklu İlçesi Ferit Paşa Mahallesi Ulaşbaba Caddesi'nde meydana geldi. H.S., yolda yürüdüğü sırada o caddedeki bir restoranda garson olarak çalışan ve daha önceden tanıdığı Ü.Ç. yaklaştı.



İddiaya göre Ü.Ç. genç kızdan hoşlandığını belirtip, sevgili olmayı teklif etti. H.S. de, kendisinin evlenme aşamasında olduğunu belirtip, teklifi reddetti. Bu cevabı duyan öfkeli garson, H.S.'ye tekme ve tokatla saldırdı. Aldırdığı darbeler sonucu yere düşen ve başını çarpan genç kız, durumu fark edip müdahale eden çevredekiler tarafından öfkeli gencin elinden kurtuldu.