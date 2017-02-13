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teklif gelse recep ivedik'te oynamam!

TEKLİF GELSE RECEP İVEDİK'TE OYNAMAM!

Ünlü oyuncu Zafer Algöz Star TV'de Duymayan Kalmasın programına konuk oldu.

Tarih : 13 Şubat 2017, 14:16
Puan Ver : Teklif Gelse Recep İvedik'te Oynamam!(9/10)8


Star TV'de yayınlanan Cengiz Semercioğlu ve Seren Serengil'in sunduğu Duymayan Kalmasın'a bugün sevilen oyuncu Zafer Algöz konuk oldu. Yeni çıkarttığı 'Haşırt Dı Bilekbord' ile set ve sahne anılarını kaleme alan Algöz, hem kitabı hem de yeni projeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. 'Recep İvedik'te oynamam' Zafer Algöz, "Recep İvedik'te oynasan Cem Yılmaz sana boulur muydu?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Recep İvedik'te oynasam, Cem bana bozulmaz.



Bizim ayrı ayrı yaptığımız projelerde var. Ama teklif gelse ben Recep İvedik'te oynamam zaten. İsterse gişede 17 milyon yapsın, benim ilgimi çekmiyor. Türkiye'de Recep İvedik gibi bir karakter olduğuna da inanmıyor. Şahan kardeşim sözlerime alınmasın, benim sözlerim onun şahsına değil, Recep İvedik karakterine." 'Atiba'ya şarkı yapmamız lazım' Beşiktaşlı olduğu bilenen oyuncu, Hakan Altun'la birlikte Demba Ba için yaptıkları şarkıyla da çok konuşulmuştu. "Yeni şarkı yapacak mısınız?" sorusuna Algöz, "Atiba'ya şarkı yapmamız lazım. Hatta çalışmaya da başladık. Aklımızda var bir şeyler."



 



kaynak:milliyet








Etiketler: Teklif  Gelse  Recep  İvedik  Te  Oynamam    haber

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