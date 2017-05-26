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tekken 7 pc sistem gereksinimleri açıklandı

TEKKEN 7 PC SİSTEM GEREKSİNİMLERİ AÇIKLANDI

Bandai Namco'nun geliştirdiği Tekken 7 PC sistem gereksinimleri açıklandı. İşte oyunu oynamanız için gereken minimum sistem.

Tarih : 26 Mayıs 2017, 09:43
Puan Ver : Tekken 7 Pc Sistem Gereksinimleri Açıklandı(6/10)3


Bandai Namco'nun geliştirdiği Tekken 7 PC sistem gereksinimleri açıklandı. İşte oyunu oynamanız için gereken minimum sistem.



Bandai Namco‘nun sevilen dövüş oyunu Tekken 7,şu sıralar durgun olan oyun dünyasına ilaç gibi gelecek bir tarihte, Haziran ayında geliyor. Bu oyunu bilgisayarda oynamak istiyorsanız, bu haber tam size göre. Zira Tekken 7 PC sistem gereksinimleri açıklandı.İşte oyunu bilgisayarınıza oynamanız için gereken en düşük ve önerilen sistemler.



Minimum sistem gereksinimi



* 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üstü)



* 3.60 GHz Intel Core i3 veya aynı güce sahip işlemci



* 6 GB RAM



* 2 GB Nvidia GeForce GTX660, GTX 750 Ti veya aynı güce sahip ekran kartı



* DirectX 11



* 60 GB boş depolama alanı



* DirectX uyumlu ses kartı



* İnternet bağlantısı



Önerilen sistem gereksinimi



* 64 Bit işletim sistemi (Windows 7 ve üstü)



* 3.5 GHz Intel Core i5 veya aynı güce sahip işlemci



* 8 GB RAM



* Nvidia GeForce GTX 1060 veya aynı güce sahip ekran kartı



* DirectX 11



* 60 GB boş depolama alanı



* DirectX uyumlu ses kartı



* İnternet bağlantısı



Tekken 7, Playstation 4, Xbox One ve PC için 2 Haziran‘da raflardaki yerini alacak.



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